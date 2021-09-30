Лидер КНДР Ким Чен Ын не принял предложение США о диалоге.

Об этом сообщило южнокорейское ИА "Ренхап".

Как следует из опубликованного изданием материала, предложение сесть за стол переговоров прозвучало из Вашингтона после очередного запуска Пхеньяном гиперзвуковой ракеты нового типа "Хвасон-8".

Напомним, так Северная Корея "поддержала" выступление в ООН своего спецпосланника Ким Сона.

"США настаивают на дипломатическом взаимодействии и диалоге без предварительных условий, но это всего лишь фасад, скрывающий за собой намерение в очередной раз обмануть мировое сообщество и закамуфлировать свои враждебные действия", — цитирует Ренхап слова Ким Чен Ына, который увидел в предложении администрации Джо Байдена продолжение в отношении его страны "старой" враждебной политики Белого дома.

"Как наглядно показала история восьми месяцев, прошедших с момента прихода к власти новой администрации США, военная угроза и враждебная политика этой страны в отношении нас совсем не изменились", — утверждает Ким Чен Ын.