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Вашингтон протянул руку Пхеньяну, но Ким Чен Ын отказался её пожимать

Мир

Лидер КНДР Ким Чен Ын не принял предложение США о диалоге.

Вашингтон протянул руку Пхеньяну, но Ким Чен Ын отказался её пожимать

Об этом сообщило южнокорейское ИА "Ренхап".

Как следует из опубликованного изданием материала, предложение сесть за стол переговоров прозвучало из Вашингтона после очередного запуска Пхеньяном гиперзвуковой ракеты нового типа "Хвасон-8".

Напомним, так Северная Корея "поддержала" выступление в ООН своего спецпосланника Ким Сона.

"США настаивают на дипломатическом взаимодействии и диалоге без предварительных условий, но это всего лишь фасад, скрывающий за собой намерение в очередной раз обмануть мировое сообщество и закамуфлировать свои враждебные действия", — цитирует Ренхап слова Ким Чен Ына, который увидел в предложении администрации Джо Байдена продолжение в отношении его страны "старой" враждебной политики Белого дома.

"Как наглядно показала история восьми месяцев, прошедших с момента прихода к власти новой администрации США, военная угроза и враждебная политика этой страны в отношении нас совсем не изменились", — утверждает Ким Чен Ын.

Что же касается Южной Кореи, то, по его словам, с октября между Пхеньяном и Сеулом будут "восстановлены каналы связи".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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