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Выступил: Папа Римский разозлил Мадрид

Мир

Папа Римский по случаю юбилея Мексики выразил сожаление за "болезненные ошибки" Святого престола и попросил прощения у жителей Латинской Америки.

Выступил: Папа Римский разозлил Мадрид

Папа Римский извинился за то, что Ватикан силой насаждал христианство и свои культурные и жизненные ценности. Испанские власти сильно оскорбились таки заявление понтифика. По словам официальных представителей Мадрида, именно миссионеры принесли в Латинскую Америку "свет истинной веры". 

Власти упомянули и о том, что их предки показали латиноамериканцам "культуру и цивилизацию". 

На гневные заявления Мадрида отреагировали местные СМИ и встали на защиту Папы. Они уточнили, что никакого "неприемлемого" откровения не было и это лишь продолжение традиции, передаёт НТВ

Ранее понтифик высказался о ситуации в Афганистане. Папа Римский Франциск процитировал Владимира Путина, но ошибся и приписал речь Ангеле Меркель

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Папе римскому в Ватикане объявили войну?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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