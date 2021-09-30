Папа Римский по случаю юбилея Мексики выразил сожаление за "болезненные ошибки" Святого престола и попросил прощения у жителей Латинской Америки.
Папа Римский извинился за то, что Ватикан силой насаждал христианство и свои культурные и жизненные ценности. Испанские власти сильно оскорбились таки заявление понтифика. По словам официальных представителей Мадрида, именно миссионеры принесли в Латинскую Америку "свет истинной веры".
Власти упомянули и о том, что их предки показали латиноамериканцам "культуру и цивилизацию".
На гневные заявления Мадрида отреагировали местные СМИ и встали на защиту Папы. Они уточнили, что никакого "неприемлемого" откровения не было и это лишь продолжение традиции, передаёт НТВ.
Ранее понтифик высказался о ситуации в Афганистане. Папа Римский Франциск процитировал Владимира Путина, но ошибся и приписал речь Ангеле Меркель.
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