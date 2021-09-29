EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт оценил ситуацию с увольнением Анны Кузнецовой
На курорте "Роза Хутор" проходит российско-китайский молодежный фестиваль
Невролог рассказал о болезни, от которой страдает певец Андрей Губин
В первую очередь: законопроекты, которые новая Госдума примет быстрее прочих
Игорь Николаев показал, как сногсшибательно выглядел в 80-е
Вирусолог заявил о возможности заразиться гриппом и "ковидом" сразу
Новые газовые соглашения РФ со странами ЕС спрогнозировали на Украине
Политолог заявил, что Тихановская выгодна Лукашенко
Олимпийский чемпион не верит в заговор против России в деле Дины Авериной

Мосийчук: Украина рискует повторить трагедию Бабьего Яра

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что сейчас на Украине происходят события, которые похожи на те, что были в Германии перед массовыми расстрелами в Бабьем Яру.

Мосийчук: Украина рискует повторить трагедию Бабьего Яра

Мосийчук призвал учиться на трагических событиях истории и понимать, что привело к ним.

"Важно понимать предпосылки появления нацизма, расизма, антисемитизма, которые привели национал-социалистов к власти в Германии и которые стали причиной трагедии Бабьего Яра", — сказал экс-депутат в эфире телеканала "Наш".

По его словам, проигрыш Германии в Первой мировой войне привёл к обострению социальной обстановки внутри государства, и заинтересованные люди начали обвинять во всех бедах не руководство страны, а определённую нацию.

Мосийчук увидел те же предпосылки в современной Украине.

Во время Великой Отечественной войны нацисты и сочувствующие им украинцы согнали евреев, цыган и советских военнопленных в урочище Бабий Яр и расстреляли всех. В этом году исполняется 80 лет со дня трагедии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Бабий Яр и ОУН-УПА: новое прочтение?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Игорь Николаев показал, как сногсшибательно выглядел в 80-е
Вирусолог заявил о возможности заразиться гриппом и "ковидом" сразу
Новые газовые соглашения РФ со странами ЕС спрогнозировали на Украине
Политолог заявил, что Тихановская выгодна Лукашенко
Олимпийский чемпион не верит в заговор против России в деле Дины Авериной
Глава Свердловской области объяснил введение обязательной вакцинации от COVID-19
Царь, госплан, железный занавес... Что элиты приготовили России
Виктория Боня вакцинировалась от COVID-19: "Какое-то противоречие"
Полиция задержала руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме
Аналитик оценил прогноз о падении в мире цены на нефть в шесть раз
Популярное
Общество
Ширвиндт обиделся на Собянина и демонстративно покинул совещание

На днях Александр Ширвиндт покинул пост худрука Театра сатиры. 87-летний артист принял участие в совещании в мэрии Москвы. Ему не понравился ответ Сергея Собянина на предложение организовать парковку у здания театра. Александр Анатольевич рассказал не совсем приличную историю и гордо покинул зал.

Ширвиндт обиделся на Собянина и демонстративно покинул совещание
Тела убитых девушек нашли после пожара в многоэтажке в Оренбуржье
Криминал
Тела убитых девушек нашли после пожара в многоэтажке в Оренбуржье
Политика. Новости и аналитика
Новый закон: никаких больше президентов, только Путин
Политика. Новости и аналитика
"Врач Навального" рассказала, как стала пешкой в чужой игре
Сергей Лебедев Вооружить и бросить на Россию: планы англосаксов на Афганистан не изменились Сергей Лебедев Елена Сергеева "Некондиционное" перемирие: смогут ли Палестина и Израиль договориться Елена Сергеева Александр Артамонов Главное — побольше денег: Запад коробит превосходство России в области боевого гиперзвука Александр Артамонов
Политика. Новости и аналитика
Дайте нам больше угля: Европа обратилась к России с неожиданной просьбой
Политика. Новости и аналитика
"Я не воюю с женщинами": Лукашенко прервал разговор о Тихановской на CNN
"Не помню абсолютно ничего": россиянка с COVID-19 родила в состоянии комы
Акушерство и гинекология
"Не помню абсолютно ничего": россиянка с COVID-19 родила в состоянии комы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников