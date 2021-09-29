Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что сейчас на Украине происходят события, которые похожи на те, что были в Германии перед массовыми расстрелами в Бабьем Яру.
Мосийчук призвал учиться на трагических событиях истории и понимать, что привело к ним.
"Важно понимать предпосылки появления нацизма, расизма, антисемитизма, которые привели национал-социалистов к власти в Германии и которые стали причиной трагедии Бабьего Яра", — сказал экс-депутат в эфире телеканала "Наш".
По его словам, проигрыш Германии в Первой мировой войне привёл к обострению социальной обстановки внутри государства, и заинтересованные люди начали обвинять во всех бедах не руководство страны, а определённую нацию.
Мосийчук увидел те же предпосылки в современной Украине.
Во время Великой Отечественной войны нацисты и сочувствующие им украинцы согнали евреев, цыган и советских военнопленных в урочище Бабий Яр и расстреляли всех. В этом году исполняется 80 лет со дня трагедии.
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