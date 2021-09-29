Политолог: соседи могут разделить территорию Украины

Политолог Руслан Бортник заявил, что политический кризис на Украине может привести к окончательному развалу государства. В таком случае территорию страны могут разделить между собой соседи.

"Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. <…> Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению <…> Восток побежит понятно куда", — сказал он в эфире телеканала "Первый независимый".

Он отметил, что сценарии разделения Украины обсуждались и раньше, но соседние страны не решались пойти на это из-за европейского политического курса и влияния США.

Бортник считает, что некоторые украинские регионы с радостью присоединятся к другим странам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.