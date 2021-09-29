EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Спикер Совфеда Матвиенко: уход Меркель - конец эпохи в мировой политике
Главного киберзащитника из Group-IB подозревают в госизмене
В военной части на Урале выяснят, почему солдат-срочник покончил с собой
Шатающаяся Ольга Бузова сняла забавное видео
Борьба талибов* против наркотиков привела к росту цен на опиум
МИД РФ: отношения с Чехией будут зависеть от решения по памятнику маршалу Коневу
В Санкт-Петербурге восьмиклассники увидели смерть друга из-за освежителя воздуха
Изобразил очистку банана: за расистский жест хоккеиста дисквалифицировали
Гарик Харламов обратился к болеющей "ковидом" Гузеевой

В Польше зафиксировали максимум попыток беженцев пересечь границу

Мир

В Польше установили максимальное количество попыток беженцев противозаконно пройти через границу с Белоруссией. Об этом рассказали представители пограничной службы на странице в Twitter.

В Польше зафиксировали максимум попыток беженцев пересечь границу

По информации из сообщения, польские пограничники не позволили мигрантам оказаться на территории страны. Всего выявили 473 попытки со стороны беженцев. Сотрудники службы отметили:

"К сожалению, рекорд".

Напомним, что в миграционном кризисе Польша и страны Прибалтики обвинили белорусского лидера Александра Лукашенко. По их версии, он принял такое решение из-за санкций Евросоюза. Президент же 27 сентября назвал подобные слова чепухой и заявил, что Запад устроили войну на родине мигрантов, поэтому сам является первопричиной катастрофы на границах.

Александр Лукашенко также подчёркивал, что обстановка с миграционным потоком — гуманитарная катастрофа. По мнению лидера, ситуация ухудшится зимой, поскольку беженцы из стран с тёплым климатом начнут замерзать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему Европа принимает мигрантов ?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Рябков: вопрос визита в РФ замгоссекретаря США Нуланд находится в проработке
Исхаков объяснил, почему распался их брак с Полиной Гагариной
Спикер Совфеда Матвиенко: уход Меркель - конец эпохи в мировой политике
В Польше зафиксировали максимум попыток беженцев пересечь границу
Главного киберзащитника из Group-IB подозревают в госизмене
В военной части на Урале выяснят, почему солдат-срочник покончил с собой
Шатающаяся Ольга Бузова сняла забавное видео
Борьба талибов* против наркотиков привела к росту цен на опиум
МИД РФ: отношения с Чехией будут зависеть от решения по памятнику маршалу Коневу
В Санкт-Петербурге восьмиклассники увидели смерть друга из-за освежителя воздуха
Популярное
Мир. Новости мира
Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек

По словам представителей мировой "элиты", из семи миллиардов землян шесть миллиардов будет отсеяно. Им позволят существовать, не мешая "золотому миллиарду"...

Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Новости Украины
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Политика. Новости и аналитика
Генерал Москаль: для Украины есть более серьёзная угроза, чем "Северный поток-2"
Здоровье
Глава Минздрава РФ: "У перенёсших COVID-19 сохраняется высокий риск для жизни"
Василий Амирджанов Конкурс "Учитель года" станет зажигательным шоу Василий Амирджанов Ирина Шлионская По секрету всему свету: стоит ли откровенничать в Сети? Ирина Шлионская Ирина Гусакова Грета Тунберг обвинила всех в невыполнении плана по климату Ирина Гусакова
Здоровье
Доктор Евдокименко: при артрозе суставов помогает только гимнастика
Новости Европы
Польша жалуется на дефицит украинцев
Украина предложила России "убраться" из Крыма
Мир. Новости мира
Украина предложила России "убраться" из Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников