В Польше зафиксировали максимум попыток беженцев пересечь границу

В Польше установили максимальное количество попыток беженцев противозаконно пройти через границу с Белоруссией. Об этом рассказали представители пограничной службы на странице в Twitter.

По информации из сообщения, польские пограничники не позволили мигрантам оказаться на территории страны. Всего выявили 473 попытки со стороны беженцев. Сотрудники службы отметили:

"К сожалению, рекорд".

Напомним, что в миграционном кризисе Польша и страны Прибалтики обвинили белорусского лидера Александра Лукашенко. По их версии, он принял такое решение из-за санкций Евросоюза. Президент же 27 сентября назвал подобные слова чепухой и заявил, что Запад устроили войну на родине мигрантов, поэтому сам является первопричиной катастрофы на границах.

Александр Лукашенко также подчёркивал, что обстановка с миграционным потоком — гуманитарная катастрофа. По мнению лидера, ситуация ухудшится зимой, поскольку беженцы из стран с тёплым климатом начнут замерзать.

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