Атаманюк: Причина охлаждения Запада - в Меркель,которая "поимела" Украину

Очередной раунд "разоблачений коварного Запада" начался на Украине после того, как стало известно, что на предстоящей осенней сессии ПАСЕ делегации Киева запрещено — совсем — поднимать вопрос Крыма.

По мнению экономиста Юрия Атаманюка, которое он высказал в эфире ТК "Наш", "охлаждение" интереса западных партнёров началось с уходящего канцлера Германии, которая первой "поимела" Украину, фактически лишив её контрактов на поставку газа:

"Так, как Меркель сделала Украину или поимела — наверное, это больше подходит в этой конфигурации — не сделал ни один из наших так называемых партнеров. Другое дело, что мы позволили это сделать, потому что любой такой акт, если один не захочет, то другой не вскочит", — сказал Атаманюк.

Напомним, после того как Венгрия подписала с Россией контракт на прямые — минуя территорию Украины — поставки газа, оператор ГТС Незалежной признал, что без контрактов с Россией, все сети в стране рухнут.