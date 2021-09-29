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Евросоюз без Меркель: Die Welt поведала о наполеоновских планах Макрона

Мир » Европа » Евросоюз

В Париже активно строят планы по созданию Европы без Меркель. Ожидаемые длительные коалиционные переговоры в Берлине обеспечивают вакуум власти, которым хочет воспользоваться Эммануэль Макрон.

Евросоюз без Меркель: Die Welt поведала о наполеоновских планах Макрона

Об этом пишет немецкий таблоид De Weld. По данным издания, у французского президента "уже есть партнер — итальянский премьер Марио Драги, с которым он хочет направить ЕС в новом направлении".

"Новое направление", которое Франция готовит для Евросоюза, по замыслу Макрона, заключается в том, что именно он встанет "у руля вместо Меркель". В этом ему будет способствовать председательство Парижа в Совете ЕС, которое начнётся в январе.

Как прокомментировал планы Макрона Сандро Гоци, депутат Европарламента,

"Франция и Италия не планируют заменить немецко-французскую ось ЕС, они намерены трансформировать ЕС так, чтобы у него стало не две, а три опоры: Франция, Италия и Германия".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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