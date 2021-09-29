Глава Минюста Украины придумал весьма оригинальный способ решить пресловутый квартирный вопрос. И заодно избавить государство от "лишней" недвижимости.
Денис Малюська предложил украинцам вместо привычных домов и квартир "по дешёвке прикупить"… тюрьмы.
Соответствующее решение министр опубликовал в своём аккаунте Facebook, объяснив это как возможность последовать "сформировавшемуся тренду". Правда, что это за тренд и кем конкретно он сформирован, чиновник-креативщик не пояснил.
Креатив министра украинцы, стоит признать, не оценили. И отреагировали примерно одинаково:
"После слов "Заїжджай і живи" хочется ответить "Только после Вас"" (Татьяна Васильевна; авторское написание сохранено)
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По словам представителей мировой "элиты", из семи миллиардов землян шесть миллиардов будет отсеяно. Им позволят существовать, не мешая "золотому миллиарду"...