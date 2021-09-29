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В Киеве за счёт немцев увековечат память участника расстрелов в Бабьем Яру

Мир » Бывший СССР » Украина

Украсить Киев ещё одним памятником вознамерился мэр украинской столицы Виталий Кличко. Проспонсировать установку пообещали посольство Германии и центр Холокоста.

В Киеве за счёт немцев увековечат память участника расстрелов в Бабьем Яру

Идея, конечно, хорошая. Но, как с бывшим боксёром часто бывает, есть в ней одно но.

Увековечить предполагается Владимира Багазия, который при немцах был бургомистром в Киеве и — это подтверждается документами — причастен по меньшей мере к трём массовым расстрелам в Бабьем Яру.

Этот эпизод из истории Украины напомнил Эдуард Долинский, глава Украинского еврейского комитета. В "Фейсбуке" он процитировал показания личного охранника Багазия, украинского полицая Василия Покотило, где он рассказывает о том, как вместе с ним ездил на расстрелы:

"Первый раз было расстреляно 100 человек, куда входили евреи, военнопленные и партизаны. Расстрел производился в "Бабьем Яру”, стреляли немцы из пулемёта <…> Третий раз я присутствовал с Багазия на расстреле группы более 300 человек, среди которых были женщины, дети и мужчины. Женщины и дети были еврейской национальности. Расстреливали их так же, как и предыдущие группы".

Пользователи соцсети активно включились в обсуждение. В основном комментарии негодующие:

"Волосы дыбом, мороз по коже. В честь кого устанавливают памятный знак. Люди, а хоть капля совести у вас есть? Это же кощунство, глумление над расстрелянными. Неужели их крики не останавливают вас? Как это можно совершать такие поступки уже в нынешней независимой Украине? Такой грех ничем не искупить. Подумайте об этом …" (Белла Бондаревская)

"Если серьёзно подойти к вопросу, надо писать заяву в полицию, чтобы открыли дело по попытке злостного нарушения законов об осуждении тоталитарных режимов и борьбе с антисемитизмом. Чтобы полиция выяснила, кто автор попытки протащить палача в герои, в которую втянули мэрию Киева и немецкое посольство. И официально просить посольство держать это дело на контроле" (Вячеслав Азаров)

А ещё украинцы недоумевают:

 

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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