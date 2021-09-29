Долгосрочный контракт на транзит российского газа имеет решающее значение для Украины, которой нужны деньги для поддержания своей трубопроводной сети.
С таким заявлением выступил глава оператора газотранспортной системы страны Сергей Макогон.
"Нам нужен долгосрочный контракт, который будет покрывать наши операционные потребности”, — сказал он.
Макогон подчеркнул, что обслуживание ГТС Украины является дорогостоящим, поскольку это "огромная инфраструктура с тысячами рабочих". Поэтому Незалежной "будет трудно поддерживать ее без значительных долгосрочных обязательств”.
Он повторил то, что неоднократно звучало от чиновников разного уровня:
"Северный поток-2 и Турецкий поток-2. Что должна делать Европа? Расследуйте злоупотребление доминирующим положением. Проявите солидарность. Отвечайте решительно. Защитите транзит через Украину. Не давайте исключений из правил ЕС”, — требует Макогон.
Напомним, Россия неоднократно заявляла, что будет соблюдать обязательства по сделке с Киевом о транзите газа:
Глава "Газпрома" Алексей Миллер недавно заявил, что компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года в зависимости от экономической целесообразности и технического состояния газотранспортной сети Украины. В то же время он отметил, что объемы транзита должны будут быть скорректированы с учетом новых объемов закупок российского газа государствами ЕС с учетом контрактов "Северного потока-2".
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