ГТС Украины развалится без денег Газпрома - Макогон

Долгосрочный контракт на транзит российского газа имеет решающее значение для Украины, которой нужны деньги для поддержания своей трубопроводной сети.

С таким заявлением выступил глава оператора газотранспортной системы страны Сергей Макогон.

"Нам нужен долгосрочный контракт, который будет покрывать наши операционные потребности”, — сказал он.

Макогон подчеркнул, что обслуживание ГТС Украины является дорогостоящим, поскольку это "огромная инфраструктура с тысячами рабочих". Поэтому Незалежной "будет трудно поддерживать ее без значительных долгосрочных обязательств”.

Он повторил то, что неоднократно звучало от чиновников разного уровня:

Киев решительно выступает против запуска недавно построенного Россией газопровода "Северный поток-2", опасаясь, что Москва может отказаться от транзитного контракта с Украиной и полностью или частично перейти на новую систему.

"Северный поток-2 и Турецкий поток-2. Что должна делать Европа? Расследуйте злоупотребление доминирующим положением. Проявите солидарность. Отвечайте решительно. Защитите транзит через Украину. Не давайте исключений из правил ЕС”, — требует Макогон.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что будет соблюдать обязательства по сделке с Киевом о транзите газа:

в конце 2019 года Россия и Украина подписали ряд соглашений о продолжении транзита газа по территории Украины, включая пятилетний транзитный контракт, в соответствии с которым "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в течение первого года и 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение следующих четырех лет.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер недавно заявил, что компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года в зависимости от экономической целесообразности и технического состояния газотранспортной сети Украины. В то же время он отметил, что объемы транзита должны будут быть скорректированы с учетом новых объемов закупок российского газа государствами ЕС с учетом контрактов "Северного потока-2".