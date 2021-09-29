"Не лечили, а насиловали": членов ВОЗ обвинили в сексуальных домогательствах

В Конго более 50 женщин заявили, что сотрудники Всемирной организации здравоохранения, призванные на африканский континент помочь победить лихорадку Эбола, "грязно" домогались и насиловали как местных женщин, так и участниц иностранных делегаций.

Независимая комиссия нашла 83 человека, которых подозревают в развратных действиях. Из них 21 сотрудник ВОЗ. Также было установлено, что помимо домогательств, реальному физическому насилию подверглись больше 20 женщин в период вспышки Эбола в 2018-2020 годах. Двое из потерпевших них забеременели.

"Я сожалею о том, что сделали с вами люди, нанятые ВОЗ для того, чтобы служить вам и защищать вас", - цитирует главу организации Тедроса Гебрейесуса ВВС.

По его словам, из всех подозреваемых работавших в Африке, в штате у ВОЗ на время скандального заявления оставались работать четыре сотрудника. С ними организация спешно расторгла контракты. Также Гебрейесус пообещал передать все данные в полицию и заняться реабилитацией пострадавших от насилия.

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