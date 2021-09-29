Англичан не впечатлили планы Бориса Джонсона по "галактической Британии"

Объявление Даунинг-стрит о том, что Великобритания станет первой страной, которая уже в следующем году запустит ракету на орбиту Земли из Европы, не понравилось всем британцам. Они предложили правительству "направить деньги туда, где они действительно нужны".

В понедельник правительство Бориса Джонсона опубликовало заявление с описанием Национальной космической стратегии, которая "укрепляет стремление Великобритании стать ведущим поставщиком коммерческих запусков малых спутников в Европе к 2030 году”.

В документе анонсировано, что Великобритания станет первой страной, которая запустит ракету на орбиту с Европейского континента в 2022 году, при этом правительство будет уделять приоритетное внимание развитию космодромов по всей стране, в частности в Корнуолле и на Шетландских островах. Даунинг-стрит надеется извлечь выгоду из конкурентоспособности Великобритании в производстве малых спутников.

Премьер-министр Джонсон со своей стороны пообещал создать "галактическую Британию”, которая не может оставаться "привязанной к земле".

Однако граждане страны великой амбициозной идеей не прониклись и напомнили властям, что "и без космоса" в стране "огромное количество проблем, на решение которых очень нужны деньги": в Великобритании заканчивается топливо, оптовые цены на энергоносители растут, а льготы должны быть сокращены на следующей неделе.

Адвокат и журналист Питер Стефанович был одним из первых, кто раскритиковал заявление правительства в Twitter, написав:

"Круто. Но как насчет того, чтобы сначала накормить наших голодных детей?”

"Если на это будут потрачены государственные деньги, можем ли мы, пожалуйста, отправить Бориса Джонсона в ракете?” — задаются вопросом пользователи Twitter.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Лондон давно обещал укрепить развивающийся космический сектор Великобритании, в котором занято 45 тысяч человек. Объем вложений оценивался в 270 миллиардов фунтов стерлингов в 2019 году и, как ожидается, вырастет до 490 миллиардов фунтов стерлингов к 2030 году.

Строительство космодрома в Ньюки, Корнуолл, обсуждается уже много лет и ожидается, что это может стимулировать экономику в части страны, где расположены некоторые из самых неблагополучных районов Британии.

Великобритания также берет на себя обязательства по созданию первого в Великобритании оборонно-космического портфеля в рамках стратегии. Правительство вложит 1,4 миллиарда фунтов стерлингов "в развитие потенциала" в дополнение к 5 миллиардам фунтов стерлингов, уже выделенным на улучшение спутниковой связи военных.