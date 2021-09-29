Объявление Даунинг-стрит о том, что Великобритания станет первой страной, которая уже в следующем году запустит ракету на орбиту Земли из Европы, не понравилось всем британцам. Они предложили правительству "направить деньги туда, где они действительно нужны".
В понедельник правительство Бориса Джонсона опубликовало заявление с описанием Национальной космической стратегии, которая "укрепляет стремление Великобритании стать ведущим поставщиком коммерческих запусков малых спутников в Европе к 2030 году”.
В документе анонсировано, что Великобритания станет первой страной, которая запустит ракету на орбиту с Европейского континента в 2022 году, при этом правительство будет уделять приоритетное внимание развитию космодромов по всей стране, в частности в Корнуолле и на Шетландских островах. Даунинг-стрит надеется извлечь выгоду из конкурентоспособности Великобритании в производстве малых спутников.
Премьер-министр Джонсон со своей стороны пообещал создать "галактическую Британию”, которая не может оставаться "привязанной к земле".
Однако граждане страны великой амбициозной идеей не прониклись и напомнили властям, что "и без космоса" в стране "огромное количество проблем, на решение которых очень нужны деньги": в Великобритании заканчивается топливо, оптовые цены на энергоносители растут, а льготы должны быть сокращены на следующей неделе.
Адвокат и журналист Питер Стефанович был одним из первых, кто раскритиковал заявление правительства в Twitter, написав:
"Круто. Но как насчет того, чтобы сначала накормить наших голодных детей?”
"Если на это будут потрачены государственные деньги, можем ли мы, пожалуйста, отправить Бориса Джонсона в ракете?” — задаются вопросом пользователи Twitter.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
По словам представителей мировой "элиты", из семи миллиардов землян шесть миллиардов будет отсеяно. Им позволят существовать, не мешая "золотому миллиарду"...