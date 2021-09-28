В Германии посмеялись над топливным кризисом в Великобритании

В Великобритании на протяжении нескольких дней наблюдается серьёзный топливный кризис. Водители вынуждены выстаивать длинные очереди на заправках. Дело доходит до потасовок.

В британской прессе все другие темы отошли на второй план — телеканалы и газеты рассказывают, что происходит на заправках. Водителям советуют не покупать слишком много бензина, поскольку его попросту негде будет хранить. Владельцы небольших компаний рассказывают об убытках. Учителя в школах призывают выделить им специальные квоты на бензин и дизтопливо, иначе они просто не смогут добраться до работы.

Причину нынешнего кризиса связывают с нехваткой водителей грузовиков, который возник из-за Брексита и пандемии. Большинство водителей были иностранцами, однако после указанных событий их в Великобритании стало гораздо меньше.

Власти страны сообщили о планах привлечь для решения проблемы армию. И делают успокаивающие заявления о том, что проблема постепенно решается. Хотя, судя по всему, решается просто потому, что на заправках заканчивается топливо. А вместе с ним и очереди.

Обращают внимание в Британии и на то, как на происходящее реагируют в континентальной Европе. Телеканал Sky News сообщает, что лидеру победившей на выборах в бундестаг социал-демократической партии Олафу Шольцу на пресс-конференции был задан вопрос, могут ли водители грузовых автомобилей из Германии помочь Великобритании.

Вопрос, как отмечает британский телеканал, был встречен смехом, некоторые из присутствующих покачали головами. А Шольц напомнил, что Евросоюз очень много работал, чтобы убедить Великобританию не покидать союз. И выразил надежду, что Лондон сможет справиться с проблемами, которые возникли после Брексита. Насчёт отправки водителей грузовиков Шольц ничего не сказал.

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