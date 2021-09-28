Саакашвили: Украина превратилась в проходной двор для преступников

Руководитель исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили со знанием дела охарактеризовал криминогенную обстановку в стране.

По словам сбежавшего из Грузии экс-президента, Незалежная сегодня — "проходной двор для преступников всего постсоветского пространства".

"… тут (на Украине) отстойник стал… Преступники точно знают, что каждого полиция может отпустить. За деньги, конечно", — заявил он в эфире ТК "Украина 24".

Саакашвили особо подчеркнул, что правоохранительная система страны "глубоко больна коррупцией", ибо "полицейские за деньги будут плясать, подчиняясь приказу заплатившего".

И проблема, утверждает Саакашвили, которого, кстати, власти на родине обвиняют в очень серьёзных преступлениях, не только в полиции:

"В миграционной службе тоже сплошь коррупционеры — они готовы за деньги пустить в страну хоть самого Бен Ладена. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвёт", — возмущался он, видимо, вспомнив свой собственный опыт возвращения в страну после того, как его выгнал Порошенко.