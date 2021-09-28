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Украинский ТГ-канал: против Зеленского началась "большая игра"

Мир » Бывший СССР » Украина

Контракт российского Газпрома с Венгрией — это начало "большой игры" против режима Зеленского. Если президент Незалежной продолжит свой нынешний курс, он потеряет всё.

Украинский ТГ-канал: против Зеленского началась "большая игра"

С таким тревожным для киевской власти предупреждением выступил украинский ТГ-канал "Легитимный", сославшийся на "собственный источник в Кремле".

В опубликованном на канале посте говорится о том, что Украину начали "финансово наказывать" и "газовый кейс" (имеется в виду подписанный РФ с Венгрией контракт) — маленький фрагмент "большой кремлёвской игры", направленной конкретно против Зеленского и его команды.

Авторы "Легитимного" утверждают, что "спусковым крючком" стало, среди причин запуска такой стратегии — "давление на группу Виктора Медведчука и "кидок Ермака" по донбасскому и крымскому кейсу".

По версии инсайдера ТГ-канала, для Зеленского лично "ещё не всё закончилось": у него якобы есть пока шанс "одуматься" и, свернув всю "антироссийскую деятельность" сесть с Москвой за стол переговоров. Только начинать это делать надо прямо сейчас — время идёт, а второго шанса не будет.

Напомним, оператор украинской ГТС заявил, что, если газ в Венгрию пойдёт в обход Украины, то сети на территории страны могут вообще встать. В то же время власти Киева уже пообещали написать жалобу в Еврокомиссию и нанести по Будапешту "ответный удар".

В МИД РФ считают такое поведение проявлением зависти к более успешным соседям.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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