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Польша жалуется на дефицит украинцев

Мир » Европа

Из-за массового отъезда украинских рабочих с территории Польши страна может понести серьёзные экономические потери. Большая часть ключевой рабочей силы уезжает в Германию. "Угрозу" несут и те, кто остаётся жить на польской территории, но работает в других европейских странах. 

Польша жалуется на дефицит украинцев

"Мы можем говорить о тысячах украинцев, официально проживающих в Польше, но работающих в Германии, где нехватка рабочей силы также болезненна", - посетовал генеральный директор Агентства кадровой службы Польши Кшиштоф Инглот, передаёт Bloomberg.

По словам Инглота, дело в том, что в Германии зарплата выше и Польша становится "транзитом". Ежегодно тысячи украинских граждан просят польскую регистрацию, но получив документы, покидают страну. Впервые за несколько лет число украинцев на польской земле "упало" ниже миллиона человек. 

Ранее Германия заявила, что испытывает серьёзный дефицит в кадровой сфере. По словам представителей Федерального агентства труда, сейчас стране необходимы сотни тысяч приезжих рабочих. 

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