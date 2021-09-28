Кулеба потрясает кулаками в сторону Венгрии: "За контракт с РФ ответите!"

Украинские власти, как и ожидалось, остро отреагировали на новость о том, что Венгрия и Россия заключили долгосрочный контракт на поставки газа в обход территории Незалежной.

Глава МИД страны в телеэфире пояснил, чем именно "разочарован" Киев и, как заведено, погрозил Будапешту кулаком.

По словам Дмитрия Кулебы, Украина непременно ответит на удар, нанесённый ей Венгрией, которая своим соглашением с Газпромом "нанесла ущерб существующим между ней и Украиной отношениям".

"Я не считаю, что Венгрия видит Украину через призму российской политики. Она ведёт другую игру, цель которой — параллельно достигать прогресса в отношениях и с нами, и с Москвой. Но так не бывает. И эта игра не может длиться вечно. Контракт с Газпромом завёл Будапешт в точку конфликта с Украиной", — заявил Кулеба, выступая на канале ICTV.

Министр добавил, что Украина жёстко ответит на удар Венгрии "без сожаления и малейшего сочувствия". Правда, как именно, пока не рассказал.

К слову, несмотря на предсказуемость реакции Киева, некоторые эксперты всё же посчитали её странной. Об этом подробнее - в материале Pravda.Ru:

Эксперт назвал странной реакцию Украины на контракт Венгрии и "Газпрома"

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