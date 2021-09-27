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Эксперт назвал странной реакцию Украины на контракт Венгрии и "Газпрома"

Мир » Бывший СССР » Украина

Аналитик Сергей Правосудов, возглавляющий Институт национальной экономики, прокомментировал реакцию Украины на подписание контракта между Венгрией и "Газпромом". По новому договору Будапешт будет получать газ в обход украинской ГТС.

Эксперт назвал странной реакцию Украины на контракт Венгрии и "Газпрома"

В Киеве на контракт отреагировали по обыкновению громко и выразили свой протест — Украина потеряет значительную сумму из-за сокращения транзита. Российский газ теперь будет идти в Венгрию через Балканы с одной стороны и Австрию с другой. Годовой объём поставок составит 4,5 млрд кубометров, а сам контракт будет действовать на протяжении 15 лет.

Заключить контракт "Газпрому" помогло завершение строительства "Турецкого потока" и "Северного потока-2". По мнению Правосудова, на Украине знали о планах Венгрии, а слышать такую реакцию из Киева удивительно.

"Мы это всё знаем уже несколько лет, а для украинских чиновников это какая-то новость. Каждый день они узнают что-то для себя интересное. Странно за всем этим наблюдать", — приводит RT слова Правосудова.

  • Украинский МИД после появления информации о заключении контракта Венгрии и "Газпрома" заявил о том, что Будапешт нарушает договор о сотрудничестве от 1991 года.
  • Официальные власти Венгрии такую реакцию назвали вмешательством в свои внутренние дела.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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