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Контракт на поставку газа в обход Украины заключили Венгрия и "Газпром"

Экс-министр Украины предрёк стране тяжёлый кризис

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украину ждут непростые времена.

Экс-министр Украины предрёк стране тяжёлый кризис

"Нам предстоит пережить тяжёлый финансовый кризис и тяжёлую зиму", — сообщил Суслов в своей статье, опубликованной в издании "Главред".

По его словам, Украина не избежит кризиса в теплоснабжении и энергетике.

Он отметил, что "Газпром" полностью выполняет действующие контракты по поставкам газа в Европу, и Евросоюз это признаёт. Однако Брюсселю нужно больше российского топлива. Также нужно учитывать, что в последнее время этот энергоноситель стал стоить дороже.

России нужно окупить инвестиции, вложенные в трубопровод "Северный поток-2", поэтому Москва будет отдавать предпочтение поставкам по этой магистрали, подчеркнул Суслов.

При этом Киев хочет, чтобы Россия прокачивала "голубое топливо" через её территорию, поскольку так Украина получит дополнительные средства от транзита, пишет экс-министр. Но украинские власти не планируют возвращаться к прямым закупкам газа у "Газпрома", предпочитая покупать его у европейских спекулянтов по сильно завышенным ценам, пишет экс-министр.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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