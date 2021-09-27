Бросивший в Макрона яйцо кричал: "Да здравствует революция"

В Лионе неизвестный мужчина бросил в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо. По данным издания Lyon Mag, правонарушитель кричал: "Да здравствует революция".
Инцидент произошел на выставке, которую посетил французский лидер. Мужчину задержали сотрудники службы правопорядка.
Предмет попал в плечо лидера страны. Макрон попросил свою команду встретиться с мужчиной, чтобы выяснить, почему он сделал это.
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