Бросивший в Макрона яйцо кричал: "Да здравствует революция"

В Лионе неизвестный мужчина бросил в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, похожий на яйцо. По данным издания Lyon Mag, правонарушитель кричал: "Да здравствует революция".

Мужчина бросил в Макрона яйцо и попал в шею

Инцидент произошел на выставке, которую посетил французский лидер. Мужчину задержали сотрудники службы правопорядка.

Предмет попал в плечо лидера страны. Макрон попросил свою команду встретиться с мужчиной, чтобы выяснить, почему он сделал это.