ЦИК Германии опубликовал результаты прошедших в воскресенье выборов. Пока предварительные.

"Левые" не смогли преодолеть 5%-й барьер.

Социал-демократ Олаф Шольц может стать новым канцлером, заняв кресло, которое в течение 16 лет принадлежало Ангеле Меркель.

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