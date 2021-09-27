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ЦИК Германии: на выборах в Бундестаг победили социал-демократы

Мир » Европа » Евросоюз

ЦИК Германии опубликовал результаты прошедших в воскресенье выборов. Пока предварительные.

  • Победителями борьбы за Бундестаг стала социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,7% голосов.
  • На втором месте Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) — 24,1%. Это самый "плохой" результат за всю историю союза.
  • На третьем месте "Зеленые" — 14,8%.
  • На четвертом — Свободная демократическая партия — 11,5%.
  • На пятом — Альтернатива для Германии (АдГ) — 10,3%.

"Левые" не смогли преодолеть 5%-й барьер.

© bundeswahlleiter.de/
© bundeswahlleiter.de/

Социал-демократ Олаф Шольц может стать новым канцлером, заняв кресло, которое в течение 16 лет принадлежало Ангеле Меркель.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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