ЦИК Германии опубликовал результаты прошедших в воскресенье выборов. Пока предварительные.
"Левые" не смогли преодолеть 5%-й барьер.
Социал-демократ Олаф Шольц может стать новым канцлером, заняв кресло, которое в течение 16 лет принадлежало Ангеле Меркель.
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