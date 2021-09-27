Макрон обиделся на папарацци и пожаловался в прокуратуру

Эмманюэлю Макрону не понравилось, что его запечатлели на гидроцикле с голыми ногами и в купальных принадлежностях перед Елисейским дворцом. Президент Франции и его супруга Брижит Макрон расценили это как "вторжение в частную жизнь".

Ещё больше Макрона разозлило то, что фотограф выставил снимки в галерее. Французский лидер посчитал обнародование кадров с отдыха "провокацией" и обратился с жалобой в парижскую прокуратуру.

По сообщению Europe 1, все фото Макрона были сделаны в прошлом году.

Прокуратура приняла жалобу президента и возбудила уголовное дело против фотографа Тибо Далифарда.

По сообщению парижского издания, это не первый случай "тяжб" французского лидера с папарацци. Четыре года назад Макрон уже судился с Далифардом по той же причине. Фотограф запечатлел и обнародовал кадры с отпуска Макрона и его супруги. Тогда президент пошёл "на мировую" и отозвал своё заявление.

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