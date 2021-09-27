EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава YouTube рассказала, что ждёт видеохостинг в России
Глава Pfizer рассказал, когда мир вернётся к допанмийной жизни
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
На Камчатке нашли останки экипажа потерпевшего крушение вертолёта
Получателям детских пособий поставили условие: что они должны сделать
Чем питаться осенью, чтобы "проскочить" сезон простуд
Десять причин, по которым вы едите, даже когда не голодны
Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и боксёрской школе чемпиона
Скажи, красавица: российских женщин спросят хотят ли они в армию

Президент Сербии возмущён: всем союзникам наплевать на Косово

Мир » Европа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что "иностранные партнеры закрывают глаза" на меры безопасности в районах Косово, где силовыми методами практически прекращено основное трансграничное движение.

Президент Сербии возмущён: всем союзникам наплевать на Косово

"Полная оккупация Приштиной северной части Косово и Метохии бронетехникой продолжается в течение последних семи дней, и все в международном сообществе хранят гробовое молчание”, — сказал Вучич в воскресенье, имея в виду регион под его сербским названием.

В заявлении говорится о продолжающемся кризисе на севере Косово, связанном с несколькими переходами во внутреннюю Сербию, которые были фактически заблокированы частично признанными властями Косово после того, как правительство в Приштине запретило въезд в регион автомобилям с сербскими номерными знаками.

Напомним, на минувшей неделе в сопровождении усиленного присутствия спецназа косовская полиция приступила к изъятию номерных автомобильных знаков у местных жителей, заявив, что их необходимо заменить номерами Республики Косово. Они запретили водителям с сербскими номерами въезжать в Косово, если они не заплатят налог и не приобретут новые разрешенные номера до пересечения границы, возле которой образовались многокилометровые пробки.

Ситуация привела к нарушению поставок продовольствия и медикаментов местным общинам, которые, несмотря на то что в настоящее время проживают в отколовшейся провинции, зависят от Сербии.

Попытки этнических сербов выразить протест на пограничных переходах против того, что они считают оккупацией Приштины и подавлением их местной автономии, были пресечены косовской полицией, применившей слезоточивый газ.

В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что два правительственных учреждения подверглись нападению на севере Косово и что недовольные жители Сербии блокировали дороги.

Сербия отреагировала на ситуацию, развернув танки и истребители, а кадры с бронетехникой вызвали призывы к "сдержанности” со стороны США и их союзников. 

Вучич отметил в воскресенье, что все "внезапно забеспокоились”, когда увидели "сербские вертолеты и самолеты над территорией центральной Сербии, потому что, якобы они не должны взлетать, пока премьер-министр Косово Альбин Курти или кто-то из международного сообщества не одобрит”.

Несмотря на то, что Вучич в течение многих лет поддерживал отношения с США, у него не было общественной поддержки со стороны Вашингтона, и попытки урегулировать ситуацию с помощью НАТО оказались столь же бесплодными.

В ходе разговора по телефону с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Вучич подчеркнул, что Сербия по-прежнему привержена соглашению 2013 года при посредничестве ЕС, которое заложило основу для нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Столтенберг лишь призвал Вучича и Курти предпринять шаги в направлении деэскалации и диалога.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Глава YouTube рассказала, что ждёт видеохостинг в России
Президент Сербии возмущён: всем союзникам наплевать на Косово
Глава Pfizer рассказал, когда мир вернётся к допанмийной жизни
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
На Камчатке нашли останки экипажа потерпевшего крушение вертолёта
Получателям детских пособий поставили условие: что они должны сделать
Чем питаться осенью, чтобы "проскочить" сезон простуд
Десять причин, по которым вы едите, даже когда не голодны
Вооружён и очень опасен: беспилотник-стрелок заменяет стрелка-человека
Энергетические причины нездоровья: что означает ваша боль?
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19

Специалисты назвали более уязвимую группу в новую волну пандемии

Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Политика. Новости и аналитика
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Политика. Новости и аналитика
Песков назвал причину, почему Зеленский не хочет встречаться с Путиным
Политика. Новости и аналитика
Путин удивил Шойгу размером палатки и показал "камин"
Вячеслав Шпаковский Вооружён и очень опасен: беспилотник-стрелок заменяет стрелка-человека Вячеслав Шпаковский Ирина Шлионская Энергетические причины нездоровья: что означает ваша боль? Ирина Шлионская Игорь Буккер Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Катастрофа: Захарова поделилась впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Общество
Бюджетникам повысят зарплату с начала октября
Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и боксёрской школе чемпиона
Новости спорта
Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и боксёрской школе чемпиона
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников