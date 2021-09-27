Президент Сербии возмущён: всем союзникам наплевать на Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что "иностранные партнеры закрывают глаза" на меры безопасности в районах Косово, где силовыми методами практически прекращено основное трансграничное движение.

"Полная оккупация Приштиной северной части Косово и Метохии бронетехникой продолжается в течение последних семи дней, и все в международном сообществе хранят гробовое молчание”, — сказал Вучич в воскресенье, имея в виду регион под его сербским названием.

В заявлении говорится о продолжающемся кризисе на севере Косово, связанном с несколькими переходами во внутреннюю Сербию, которые были фактически заблокированы частично признанными властями Косово после того, как правительство в Приштине запретило въезд в регион автомобилям с сербскими номерными знаками.

Напомним, на минувшей неделе в сопровождении усиленного присутствия спецназа косовская полиция приступила к изъятию номерных автомобильных знаков у местных жителей, заявив, что их необходимо заменить номерами Республики Косово. Они запретили водителям с сербскими номерами въезжать в Косово, если они не заплатят налог и не приобретут новые разрешенные номера до пересечения границы, возле которой образовались многокилометровые пробки.

Ситуация привела к нарушению поставок продовольствия и медикаментов местным общинам, которые, несмотря на то что в настоящее время проживают в отколовшейся провинции, зависят от Сербии.

Попытки этнических сербов выразить протест на пограничных переходах против того, что они считают оккупацией Приштины и подавлением их местной автономии, были пресечены косовской полицией, применившей слезоточивый газ.

В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что два правительственных учреждения подверглись нападению на севере Косово и что недовольные жители Сербии блокировали дороги.

Сербия отреагировала на ситуацию, развернув танки и истребители, а кадры с бронетехникой вызвали призывы к "сдержанности” со стороны США и их союзников.

Вучич отметил в воскресенье, что все "внезапно забеспокоились”, когда увидели "сербские вертолеты и самолеты над территорией центральной Сербии, потому что, якобы они не должны взлетать, пока премьер-министр Косово Альбин Курти или кто-то из международного сообщества не одобрит”.

Несмотря на то, что Вучич в течение многих лет поддерживал отношения с США, у него не было общественной поддержки со стороны Вашингтона, и попытки урегулировать ситуацию с помощью НАТО оказались столь же бесплодными.

В ходе разговора по телефону с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Вучич подчеркнул, что Сербия по-прежнему привержена соглашению 2013 года при посредничестве ЕС, которое заложило основу для нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Столтенберг лишь призвал Вучича и Курти предпринять шаги в направлении деэскалации и диалога.