Верховная Рада "прокатила" Зеленского с Оскаром

Украинский политик и режиссёр Гео Лерос (Геворг Курехян) вынес на голосование депутатов Верховной Рады Украины предложение обратиться к Американской киноакадемии с ходатайством о внесении в список номинантов на премию Оскар президента Незалежной.

По мнению Лероса, Зеленский "явно заслуживает" награду за "лучший сценарий и спецэффекты к фильму "Покушение, которого не было. Смотреть всем", по которому был снят эпизод покушения на Сергея Шефира.

При явной ироничности инициативы голосование, как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", состоялось:

из 322 депутатов 171 проголосовал против, а за — лишь 35, остальные, посмеиваясь, воздержались.

Результат огласила вице-спикер Рады Елена Кондратюк.

(c)ТГ "Политика страны"

Напомним, неустановленные лица утром в среду обстреляли машину помощника и близкого друга Зеленского Сергея Шефира. Тяжело ранен водитель. Президент республики Владимир Зеленский заявил, что таким образом олигархи могли отреагировать на новые реформы.

Позже издание "Страна.ua" со ссылкой на анонимный источник в партии "Слуга народа" сообщило, что возможно, покушение было инсценировкой:

"Говорить, что олигархи решили расстрелять Шефира, — тоже, мягко говоря, странно. Кто, например? Коломойский? Ахметов? Пинчук? Не смешите, если б заказали олигархи — киллер не стрелял бы только в водителя", — цитирует "Страна.ua" слова своего инсайдера.