В МИД Венгрии пожаловались на Еврокомиссию из-за давления по теме ЛГБТ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в стране останется политика запрета пропаганды нетрадиционных отношений. По словам руководителя, Еврокомиссия таким образом шантажирует страну.

Петер Сийярто напомнил, что Венгрия — суверенное государство. Он потребовал прекратить давление на тему сексуальных меньшинств, поскольку она касается будущего детей. Руководитель МИД высказал позицию:

"Мы не пойдём на компромиссы в этих вопросах".

В беседе с журналистами Associated Press политик подчеркнул, что венгерские власти при любом раскладе оставят запрет пропаганды гомосексуальных отношений.

Из-за отказа Будапешта менять свои решения в отношении политики ЛГБТ Евросоюз перестал направлять властям страны деньги для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Ранее американский лидер Джозеф Байден на Генеральной Ассамблее ООН призвал мировую общественность защищать права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По мнению президента, представители меньшинств должны спокойно и открыто жить как в Чечне, так и в Камеруне.

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