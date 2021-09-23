Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко попросил США помешать запуску российского газопровода "Северный поток-2".
Он поблагодарил всех, кто борется против строительства газопровода.
"Давайте дожмем совместными усилиями", — призвал Витренко.
По мнению главы "Нафтогаза", Россия не скоро запустит газопровод. Этот процесс задержит польская нефтегазовая компания PGNiG, которая будет участвовать в сертификации оператора Nord Stream 2 AG.
В настоящее время проект полностью закончен. Перед запуском газопровода компания Nord Stream 2 AG должна получить сертификацию, как независимый оператор, в соответствии с правилами третьего энергопакета Евросоюза.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мария Порошина разместила фотографию, глядя на которую подписчики решили, что актриса скоро снова станет мамой.