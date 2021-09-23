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Украина призвала США "дожать Северный поток-2"

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко попросил США помешать запуску российского газопровода "Северный поток-2".

Он поблагодарил всех, кто борется против строительства газопровода.

"Давайте дожмем совместными усилиями", — призвал Витренко.

По мнению главы "Нафтогаза", Россия не скоро запустит газопровод. Этот процесс задержит польская нефтегазовая компания PGNiG, которая будет участвовать в сертификации оператора Nord Stream 2 AG.

В настоящее время проект полностью закончен. Перед запуском газопровода компания Nord Stream 2 AG должна получить сертификацию, как независимый оператор, в соответствии с правилами третьего энергопакета Евросоюза.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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