Президент Незалежной Владимир Зеленский, который сейчас находится в рабочей поездке в США, в Нью-Йорке встретился с представителями украинской диаспоры.
Глава государства пообещал американцам украинского происхождения, что "обязательно" реализует идею двойного гражданства. По его словам, единственное, что "тормозит" процесс, это то, что "некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья. Например, в России".
Не удержался президент и от того, чтобы не похвалиться достижениями Украины:
"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке, — указал он, вызвав одобрительные аплодисменты аудитории. — Мы намерены "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты".
На эти слова, пересказанные порталом Укринформ, мгновенно отреагировала интернет-аудитория Незалежной:
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