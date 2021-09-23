По поводу "неудавшегося покушения" на помощника украинского президента Сергея Шефира высказался нардеп Илья Кива (партия "Оппозиционная платформа — за жизнь").
Он уверен, что это было "предупреждение" лично Зеленскому, поскольку все пули "легли" в водительскую дверь и непосредственно Шефиру угрозы не было вообще.
Кто за этим картинным "нападением" стоял? У Кивы есть ответ на этот вопрос. И он его озвучил в своем ТГ-канале:
К слову, Владимир Зеленский и его офис тоже уверены, что Шефира убивать никто не собирался.
Владимир Зеленский, который сейчас находится в Нью-Йорке и готовится выступать на Генассамблее ООН, отреагировал на покушение на своего первого помощника Сергея Шефира и пообещал "сильный ответ".
Видеозапись опубликована в официальном аккаунте украинского президента на "Фейсбуке" (говорит он на украинском, но смысл понятен без перевода):
"Кто за этим стоит, скажу откровенно, я не знаю. Пока что. Какие это могут быть внутренние или внешние силы", — отметил в видео Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, "силами" организаторов и исполнителей стрельбы по машине Шефира он лично не считает, потому что "передавать привет (ему. — Прим. ред.) выстрелами из леса в автомобиль друга — это слабость". А вот "ответ" на это "будет сильным", — пообещал украинский президент.
Он также заверил, что покушение никак не повлияет на курс его команды:
"Курс к изменениям, к детенизации экономики, к борьбе с криминалитетом, крупными влиятельными финансовыми группами останется прежним".
Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк во время общения с журналистами раскрыл детали покушения.
Он поведал, что "это была "лёжка" — нападавший стрелял из положения "лёжа". Он совершил 12 выстрелов по машине, которая — Подоляк это особо подчеркнул — "не была бронированной".
По словам советника президентского офиса, у нападавших не было цели убить Шефира (который, кстати, вовсе не пострадал), они "хотели запугать команду Зеленского".
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