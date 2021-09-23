Кива поимённо перечислил "банду сутенёров", организовавших нападение на Шефира

По поводу "неудавшегося покушения" на помощника украинского президента Сергея Шефира высказался нардеп Илья Кива (партия "Оппозиционная платформа — за жизнь").

Он уверен, что это было "предупреждение" лично Зеленскому, поскольку все пули "легли" в водительскую дверь и непосредственно Шефиру угрозы не было вообще.

Кто за этим картинным "нападением" стоял? У Кивы есть ответ на этот вопрос. И он его озвучил в своем ТГ-канале:

К слову, Владимир Зеленский и его офис тоже уверены, что Шефира убивать никто не собирался.

Зеленский: "слабаков", стрелявших в Шефира, мы найдём обязательно

Владимир Зеленский, который сейчас находится в Нью-Йорке и готовится выступать на Генассамблее ООН, отреагировал на покушение на своего первого помощника Сергея Шефира и пообещал "сильный ответ".

Видеозапись опубликована в официальном аккаунте украинского президента на "Фейсбуке" (говорит он на украинском, но смысл понятен без перевода):

"Кто за этим стоит, скажу откровенно, я не знаю. Пока что. Какие это могут быть внутренние или внешние силы", — отметил в видео Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, "силами" организаторов и исполнителей стрельбы по машине Шефира он лично не считает, потому что "передавать привет (ему. — Прим. ред.) выстрелами из леса в автомобиль друга — это слабость". А вот "ответ" на это "будет сильным", — пообещал украинский президент.

Он также заверил, что покушение никак не повлияет на курс его команды:

"Курс к изменениям, к детенизации экономики, к борьбе с криминалитетом, крупными влиятельными финансовыми группами останется прежним".

"Лёжка"

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк во время общения с журналистами раскрыл детали покушения.

Он поведал, что "это была "лёжка" — нападавший стрелял из положения "лёжа". Он совершил 12 выстрелов по машине, которая — Подоляк это особо подчеркнул — "не была бронированной".

По словам советника президентского офиса, у нападавших не было цели убить Шефира (который, кстати, вовсе не пострадал), они "хотели запугать команду Зеленского".