Зеленскому более 20 раз угрожали насилием за время президентства

Владимиру Зеленскому угрожали насилием более 20 раз за время его нахождения на посту президента Украины.

Как сообщили РБК-Украина в Службе безопасности страны, с 2019 года зарегистрировано 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей. В 22 случаях угрозы были адресованы Владимиру Зеленскому, в трёх — главе МВД Украины.

Сотрудники СБУ и полицейские установили 16 человек, причастных к анонимным сообщениям подобного рода.

В СБУ напомнили о возможности квалификации таких действий по статьям "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" и "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". Максимальное наказание по ним предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что за время президентства Владимира Зеленского сотрудники СБУ расследовали уже четыре дела о посягательстве на его жизнь, а также два — об угрозах убийством и нанесения вреда здоровью.

Напомним, 22 сентября в Киевской области обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате инцидента водитель машины получил тяжёлые ранения. Шефир не пострадал. По факту обстрела автомобиля помощника президента возбудили уголовное дело.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.