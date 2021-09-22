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Зеленскому более 20 раз угрожали насилием за время президентства

Мир

Владимиру Зеленскому угрожали насилием более 20 раз за время его нахождения на посту президента Украины.

Зеленскому более 20 раз угрожали насилием за время президентства

Как сообщили РБК-Украина в Службе безопасности страны, с 2019 года зарегистрировано 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей. В 22 случаях угрозы были адресованы Владимиру Зеленскому, в трёх — главе МВД Украины.

Сотрудники СБУ и полицейские установили 16 человек, причастных к анонимным сообщениям подобного рода.

В СБУ напомнили о возможности квалификации таких действий по статьям "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" и "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". Максимальное наказание по ним предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что за время президентства Владимира Зеленского сотрудники СБУ расследовали уже четыре дела о посягательстве на его жизнь, а также два — об угрозах убийством и нанесения вреда здоровью.

Напомним, 22 сентября в Киевской области обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате инцидента водитель машины получил тяжёлые ранения. Шефир не пострадал. По факту обстрела автомобиля помощника президента возбудили уголовное дело.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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