Зеленский: покушение на Шерифа - беспрецедентное событие

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал покушение на своего помощника Сергея Шефира.

Он назвал инцидент беспрецедентным и добавил, что если организаторы покушения хотели таким образом повлиять на него, то это невозможно.

Лидер страны считает, что это событие является подтверждением правильного курса, который выбрала его команда.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.