Зеленский: покушение на Шерифа - беспрецедентное событие

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал покушение на своего помощника Сергея Шефира.
Он назвал инцидент беспрецедентным и добавил, что если организаторы покушения хотели таким образом повлиять на него, то это невозможно.
Лидер страны считает, что это событие является подтверждением правильного курса, который выбрала его команда.
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