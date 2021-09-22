Снести нельзя оставить: в Литве нашли наследие "советской оккупации"

Построенный семь десятилетий назад главный терминал прибытия Вильнюсского аэропорта не отвечает современным потребностям, поэтому его следует снести и построить новое здание.

Так заявил министр транспорта Литвы Мариус Скуодис.

По словам чиновника, здание "совсем не жалко", потому что оно "неуникально" — его "клоны" есть во многих российских городах.

Главный же посыл предложения Скуодиса: здание построено в "годы советской оккупации" и потому "не соответствует имиджу Литвы".

"Это здание должно быть заменено новым и современным аэропортом, который сможет пропускать до восьми миллионов пассажиров в год", — сказал министр транспорта.

Правда, уточнить, зачем Вильнюсу такая пропускная способность аэропорта вообще нужна — не уточнил. Хотя в прошлом году он обслужил примерно миллион пассажиров, а в "допандемийные времена" пассажиропоток в среднем составлял до 3,5 миллионов человек в год.

Скуодис планирует в ближайшее время начать обсуждения с Министерством культуры, учреждениями по охране наследия, архитекторами, дизайнерами и городскими властями.

Департамент культурного наследия уже заявил, что не видит аргументов в пользу того, почему здание, включенное в Реестр объектов культурного наследия, должно быть снесено.