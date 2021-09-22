"Слуга народа" признала: на Украине чрезмерно чествуют нацистов

В рамках запланированной на Украине оптимизации расходов на содержание госаппарата в Раде прозвучало предложение "урезать" бюджет института национальной памяти.

Как пояснил нардеп от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, занимающий пост председателя комитета по налогам Верховной Рады, главная причина — "чрезмерное чествование нацизма" этой организацией.

Об этом Гетманцев заявил в эфире программы "Мокрик По Живому" на телеканале Hromadske.

По словам нардепа, УИНП — постоянный участник, а часто и организатор, мероприятий "памяти нацистов", что, невзирая на заслуги перед Украиной, "порочит саму идею независимости"

"Попытки найти древних героев, как это делает УИНП, прославляя тех, кто загрязнён сотрудничеством с СС, абсолютно неприемлемы. Это очевидно. И мне кажется недопустимым тратить государственные деньги на память эсэсовцев", — заявил "Слуга народа".

При этом Гетманцев подчеркнул:

"Ликвидировать институт не нужно. Вопрос лишь в том, что не следует загрязнять себя тем, что осуждает весь мир".