В рамках запланированной на Украине оптимизации расходов на содержание госаппарата в Раде прозвучало предложение "урезать" бюджет института национальной памяти.
Как пояснил нардеп от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, занимающий пост председателя комитета по налогам Верховной Рады, главная причина — "чрезмерное чествование нацизма" этой организацией.
Об этом Гетманцев заявил в эфире программы "Мокрик По Живому" на телеканале Hromadske.
По словам нардепа, УИНП — постоянный участник, а часто и организатор, мероприятий "памяти нацистов", что, невзирая на заслуги перед Украиной, "порочит саму идею независимости"
"Попытки найти древних героев, как это делает УИНП, прославляя тех, кто загрязнён сотрудничеством с СС, абсолютно неприемлемы. Это очевидно. И мне кажется недопустимым тратить государственные деньги на память эсэсовцев", — заявил "Слуга народа".
При этом Гетманцев подчеркнул:
"Ликвидировать институт не нужно. Вопрос лишь в том, что не следует загрязнять себя тем, что осуждает весь мир".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Не все поверили в искренность Наташи Королёвой, которая заявила, что у неё подрастает дочь в США. Отцом ребёнка, по словам актрисы, является её хороший друг. Есть мнение, что исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" выдумала историю с ребёнком ради пиара.