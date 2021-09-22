Си Цзиньпин: Китай – мирная страна, которая никогда ни на кого не нападала

Генсек компартии КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на 76-й Генеральной Ассамблее ООН, призвал политиков всех мировых держав "отказаться от практики создания замкнутых кругов".

Он заявил, что его страна ценит "концепцию мира, согласия и гармонии":

"Китай никогда не вторгался никуда и не стремился к гегемонии. Он не сделал этого и не будет", — заверил Си, отметив, что Пекин всегда "призывал к миру во всем мире, вносил свой вклад в мировое развитие, защищал международный порядок и обеспечивал общественные блага".

По его словам, в настоящее время необходимо "улучшить глобальное управление и практиковать подлинную многосторонность". Кроме того, глава Китая отметил, что "успех одной страны не должен означать неудачу другой", заявив, что "мир достаточно велик, чтобы вместить общее развитие и прогресс всех наций".

Он сказал, что недавние события показали, что" военные интервенции, которые обычно называют "демократическими преобразованиями", приносят только вред", поэтому необходимо отстаивать "общие ценности человечества", такие как мир, развитие, справедливость, справедливость, демократия и свобода.

"Мы должны отказаться от практики создания замкнутых кругов", — предложил он.