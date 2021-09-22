Джо Байден и Борис Джонсон встретились лично и договорились сотрудничать

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник встретились тет-а-тет в Белом доме.

Стоит отметить, что ещё недавно британский премьер беспокоился, что его теплые отношения с экс-президентом Дональдом Трампом повредят отношениям с Байденом, но опасения оказались напрасными — встреча прошла "в позитивном ключе".

Команда Джонсона расценивает этот визит в Вашингтон как триумф, демонстрирующий, что Великобритания "может процветать на мировой арене" после своего "развода" с Европейским союзом.

"Это фантастика — видеть, как Соединенные Штаты действительно активизируются и демонстрируют лидерство — настоящее, настоящее лидерство", — сказал по итогам разговора Джонсон.

О чём говорили

Главной темой встречи было обсуждение торговых отношений — Великобритания очень хочет заключить торговую сделку с США, которая сейчас очень важна для Лондона.

Джонсон отметил, что правительство США сняло запрет на импорт британской говядины, введенный после вспышки коровьего бешенства.

Не только бизнес

Джонсон и Байден во время встречи договорились, что будут "совместно" решать международные вопросы, в том числе в отношении России и Китая.

" Они договорились на международной арене действовать сообща, руководствуясь общими для двух стран ценностями", — написано в сообщении пресс-службы британского кабмина.

Отмечается, что первый шаг уже сделан: альянс AUKUS, который организовали США и Великобритания, является "четким выражением общих ценностей и подхода к миру".