"Лепта в атмосферу русофобии": Захарова оценила решение ЕСПЧ по делу Литвиненко

Решение по делу о гибели экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, принятое Европейским судом по правам человека, является политизированным, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Налицо ещё одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в атмосферу русофобии, ставшей столь популярной в некоторых западных государствах", — цитирует заявление дипломата "Интерфакс".

Мария Захарова указала на допущенные ЕСПЧ произвольные отступления от собственной же практики по индивидуальным жалобам, связанным с межгосударственными спорами.

Представитель МИД заявила, что правовую оценку решению суда даст Генпрокуратура РФ.

Как сообщалось ранее, ЕСПЧ вынес решение по иску вдовы Литвиненко 21 сентября. Суд признал Россию ответственной в гибели экс-сотрудника ФСБ и обязал её выплатить вдове Литвиненко компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч евро и возместить судебные издержки.

Напомним, получивший убежище в Великобритании Александр Литвиненко скончался в Лондоне в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Британские следователи назвали их исполнителями убийства Литвиненко.

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