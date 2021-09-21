Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что страна не признает проведённые в Крыму выборы в Госдуму РФ. Также в Тбилиси не признали выборы в Абхазии и Южной Осетии.
В МИД Грузии назвали выборы в Крыму нарушением "международного права и украинского законодательства". Министерство осудило "аннексию" республики и Севастополя.
В ведомстве добавили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины "в пределах её международно признанных границ".
Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не признаёт проведённые в Крыму выборы, поскольку они не имеют юридической силы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Кремль не приемлет такие заявления.
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