Грузия не признала проведённые в Крыму выборы

Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что страна не признает проведённые в Крыму выборы в Госдуму РФ. Также в Тбилиси не признали выборы в Абхазии и Южной Осетии.

В МИД Грузии назвали выборы в Крыму нарушением "международного права и украинского законодательства". Министерство осудило "аннексию" республики и Севастополя.

В ведомстве добавили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины "в пределах её международно признанных границ".

Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не признаёт проведённые в Крыму выборы, поскольку они не имеют юридической силы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Кремль не приемлет такие заявления.

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