Выдаст ли США Украине "лицензию" на "правильный майдан", рассказал политолог

Политолог и шеф-редактор "СОНАР-2050" Семён Уралов заявил, что майдан в качестве технологии связан с выборами, поэтому люди из украинского общества могут выйти конфликтовать на улицы.

Эксперт не разделил мнение политолога Руслана Бортика, который убеждён, что майдан начнётся на фоне снижения рейтинга нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и протестных настроениях граждан. Семён Уралов посчитал, что обстановка на Украине зависит от действий Америки.

"Именно там выдают "лицензии" на "правильные майданы", — поделился своей позицией политконсультант, слова которого привела "Свободная пресса".

Также он уверен, что массовая акция в Киеве 2013 года возникла из-за членов Евроассоциации.

Ранее в интервью телеканалу "Первый независимый" руководитель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что вероятность возникновения нового майдана зависит от терпения людей.

"Ещё один майдан страна может и не пережить", — подчеркнул украинский политик.

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