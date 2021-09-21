Российский судья ЕСПЧ не поддержал решение коллег по "делу Литвиненко"

Российский судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов прокомментировал возложение ответственности на нашу страну за убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Дмитрий Дедов заявил, что не разделяет решение ЕСПЧ по делу об отравлении Александра Литвиненко в Лондоне. Судья также нашёл ошибки в исследовании, которое проводили британские правоохранители. По словам Дмитрия Дедова, убийцы Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун могли действовать не в качестве агентов России.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не признают вердикт ЕСПЧ.

"Мы не готовы прислушиваться к таким решениям", — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами ТАСС.

Напомним, что в России "дело Литвиненко" называли политизированным. Экс-офицер ФСБ, который получил убежище в Британии, погиб в 2006 году. По данным экспертов, причиной смерти стало отравление полонием.

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