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В Госдепе волнуются из-за нехватки газа в Европе

Мир

Старший советник госсекретаря Америки по энергетической безопасности Амос Хохштайн выразил беспокойство насчёт отопления европейских стран, в которых недостаточно газа. Также политик предположил, что власти России способны воспользоваться этой проблемой.

В Госдепе волнуются из-за нехватки газа в Европе

По мнению советника, ситуация с нехваткой полезного ископаемого в Европе возможна, потому что:

  • у властей недостаточно необходимых запасов;
  • правительство нашей страны ограничивает поставки.

Кроме того, политик заявил, что проблема может возникнуть из-за холодной зимы.

"Я боюсь, что мы не сможем обеспечить достаточные объемы газа для отопления в некоторых частях Европы", — поделился опасениями Хохштайн в беседе с журналистами Bloomberg.

Также они написали о энергетическом кризисе в Европе, из-за которого увеличились цены на коммунальные услуги и закрылись некоторые предприятия.

Советник заявил, что Россия может "выиграть" от этой ситуации и продвинуть магистральный газопровод "Северный поток-2", против которого выступали Америка и Украина.

Ранее Карел Гирман, бывший член Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины, заявлял, что причиной повышения цен на газ стал проект "Северный поток-2". По словам словацкого специалиста, стоимость увеличится ещё больше, когда газопровод начнёт работать.

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Америка уже не та
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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