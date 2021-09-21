Зеленский считает, что рано обсуждать поставку "Железного купола" на Украину

Во вторник, 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией прибыли в США, где в течение двух дней будут участниками в 76-ой Генассамблеи ООН. В начале сентября он также посещал Соединенные Штаты с целью презентации плана экономической и стратегической трансформации Украины.

С этого момента в СМИ начали появляться слухи о скорой установке противоракетной системы "Железный Купол" на территории Украины. Эту информацию развеял сам Зеленский.

"Относительно "Железного купола" еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки будут и будут серьезные", — заявил президент Украины телеканалу "Дом".

По мнению Зеленского, договоренности по поводу совместной оборонной или экономической области деятельности не могут быть приняты в течении пары дней. Власти Украины ожидают приезда американской делегации с министром обороны США для переговоров, где затронут тему изменения в сфере обороны Украины, для "получения обратной связи" от американской администрации.

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