В Эстонии от партии потребовали объяснений из-за агитации на русском языке

Власти Эстонии потребовали от Консервативной народной партии (EKRE) объяснений из-за агитации на русском языке.

По информации портала ERR, гендиректор языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск обратился к председателю народной партии Мартину Хельме с требованием объяснить использование русскоязычной агитации на предвыборном мероприятии, состоявшемся 3 сентября в Нарве. Тогда по улицам города проехала машина с символикой партии и надписями на русском языке на бортах, призывающими голосовать за кандидатов EKRE.

Впоследствии на русскоязычную агитацию пожаловался кандидат от Партии реформ на выборах в Пыхья-Таллинне Евгений Криштафович.

Ильмар Томуск потребовал от Мартина Хельме до 26 сентября предоставить объяснение по поводу предвыборной агитации на русском языке.

"Языковой департамент обращает ваше внимание на то, что в соответствии с Законом о языке установленная в общественном месте с целью политической агитации наружная реклама должна быть на эстонском языке", — отметил в письме к председателю партии глава департамента.

Томуск рекомендовал Хельме впредь использовать рекламу на эстонском языке, к которой может быть добавлен перевод на русский.

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