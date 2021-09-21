Власти Эстонии потребовали от Консервативной народной партии (EKRE) объяснений из-за агитации на русском языке.
По информации портала ERR, гендиректор языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск обратился к председателю народной партии Мартину Хельме с требованием объяснить использование русскоязычной агитации на предвыборном мероприятии, состоявшемся 3 сентября в Нарве. Тогда по улицам города проехала машина с символикой партии и надписями на русском языке на бортах, призывающими голосовать за кандидатов EKRE.
Впоследствии на русскоязычную агитацию пожаловался кандидат от Партии реформ на выборах в Пыхья-Таллинне Евгений Криштафович.
Ильмар Томуск потребовал от Мартина Хельме до 26 сентября предоставить объяснение по поводу предвыборной агитации на русском языке.
"Языковой департамент обращает ваше внимание на то, что в соответствии с Законом о языке установленная в общественном месте с целью политической агитации наружная реклама должна быть на эстонском языке", — отметил в письме к председателю партии глава департамента.
Томуск рекомендовал Хельме впредь использовать рекламу на эстонском языке, к которой может быть добавлен перевод на русский.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.