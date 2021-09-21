Руководство Польши в рамках объявленной борьбы с "тоталитарным прошлым" взялось за тех, кто когда-то были сотрудниками спецслужб Польской Народной Республики. И первое, что сделали, — урезали этим людям пенсии.
Это решение законодательно было закреплено в 2016 году: экс-силовикам назначили "пособие по старости" в размере 1700 злотых (около €400), что значительно ниже установленного в стране прожиточного минимума.
Как отметила, выступая на конференции ветеранов органов госбезопасности в городе Колобжег, Эва Мацек из Федерации силовых структур, это, по сути, постепенная эвтаназия:
Генерал Анджей Капковский, бывший сотрудник Контрразведки МВД Польской народной республики (во время службы он отвечал за "противодействие деятельности ЦРУ на территории страны"), считает, что дело не только в том, что всё это унизительно для офицеров и экс-сотрудников госбезопасности:
"Это позор для нашего государства", — говорит он.
Генерал настаивает:
"На протяжении многих лет политические элиты Польши проводили операцию дегуманизации бывших сотрудников спецслужб с целью переформатирования сознания народа, стирания из памяти периода с 1944 по 1989 год, который госпропаганда представляет как времена "мрачного тоталитаризма" и "советской оккупации".
Напомним, похожая стратегия используется и в других странах Восточной Европы — Эстонии, Латвии, Литве, Украине. Фальсификация истории, поиск "козлов отпущения", гонения определённых социальных групп, вычёркивание из публичного пространства всех тех, кто не согласен с политическим курсом руководства.
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