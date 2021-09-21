В рамках борьбы с "тоталитарным прошлым" Польша воюет с пенсионерами

Руководство Польши в рамках объявленной борьбы с "тоталитарным прошлым" взялось за тех, кто когда-то были сотрудниками спецслужб Польской Народной Республики. И первое, что сделали, — урезали этим людям пенсии.

Это решение законодательно было закреплено в 2016 году: экс-силовикам назначили "пособие по старости" в размере 1700 злотых (около €400), что значительно ниже установленного в стране прожиточного минимума.

Как отметила, выступая на конференции ветеранов органов госбезопасности в городе Колобжег, Эва Мацек из Федерации силовых структур, это, по сути, постепенная эвтаназия:

58 пенсионеров, узнав о решении властей, покончили с собой;

кто-то не смог это пережить и скончались от тяжёлых недугов.

Генерал Анджей Капковский, бывший сотрудник Контрразведки МВД Польской народной республики (во время службы он отвечал за "противодействие деятельности ЦРУ на территории страны"), считает, что дело не только в том, что всё это унизительно для офицеров и экс-сотрудников госбезопасности:

"Это позор для нашего государства", — говорит он.

Генерал настаивает:

"На протяжении многих лет политические элиты Польши проводили операцию дегуманизации бывших сотрудников спецслужб с целью переформатирования сознания народа, стирания из памяти периода с 1944 по 1989 год, который госпропаганда представляет как времена "мрачного тоталитаризма" и "советской оккупации".

Напомним, похожая стратегия используется и в других странах Восточной Европы — Эстонии, Латвии, Литве, Украине. Фальсификация истории, поиск "козлов отпущения", гонения определённых социальных групп, вычёркивание из публичного пространства всех тех, кто не согласен с политическим курсом руководства.