Одно из самых авторитетных изданий США — газета Washington Post, принадлежащая самому богатому человеку в мире и основателю Amazon Джеффу Безосу, объявила о "крупной проблеме”.
Как следует из заявления редакции, всё дело в том, что ей остро не хватает "цветных редакторов".
В ближайшее время WP намерена "проблему устранить", наняв "десятки новых "небелых" редакторов", чтобы "усилить разнообразие отделов новостей".
Washington Post анонсировал набор "цветных" сотрудников, как демонстрацию того, что издание "является ведущей новостной организацией с безграничными амбициями и растущей способностью их удовлетворять".
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