Он еще спит: Маск решил пошутить над Байденом

Основатель компании SpaceX Илон Маск решил пошутить над президентом США. Дело в том, что Джо Байден пока не дал никаких комментариев о завершении первой в мире миссии непрофессионального экипажа в космосе.

В Twitter один из подписчиков поинтересовался у Маска, как он относится к тому, что президент проигнорировал полет астронавтов, который помог собрать несколько миллионов долларов на пожертвования для пациентов больницы St. Jude Children's Research Hospital.

"Он еще спит", — написал Маск.

Напомним, что в прошлую среду непрофессиональный экипаж отправился с космодрома Канаверал на борту корабля Crew Dragon. Так, в течение трех дней группа вела на орбите научную работу и несколько раз выходили на прямую связь с Землей. Их возвращение прошло по графику.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором в очередной раз раскритиковал администрацию Джозефа Байдена. Теперь — из-за кризиса в Техасе, где тысячи мигрантов содержатся под Международным мостом Дель Рио.

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