Президент Черногории обвинил МИД РФ и РПЦ во вмешательстве в дела страны

Президент Черногории Мило Джуканович назвал вмешательством во внутренние дела страны высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова и митрополита Волоколамского Илариона по поводу прошедших в городе Цетине протестов против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия.

По информации РБК, протесты, переросшие в столкновения с силовиками, прошли в Цетине в начале сентября. Их участники выступили против Иоанникия, считая его проводником просербской политики.

Митрополит Волоколамский Иларион, комментируя произошедшее в Цетине, связал протесты с попытками Мило Джукановича "вернуть себе власть", потерянную из-за "враждебного отношения к церкви".

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал протесты в Цетине "инспирированными".

"Все знают, что президент Черногории Мило Джуканович, который не может никак оправиться от поражения на парламентских выборах, попытался создать проблемы для своего правительства, а заодно и показать своим американских и прочим западным коллегам, как он готов бороться с православием", — сказал глава МИД.

В свою очередь Мило Джуканович заявил, что высказывания главы МИД и митрополита Волоколамского являются открытым вмешательством России во внутренние дела Черногории.

По словам президента, комментарии Сергея Лаврова и Илариона подтверждают, что "они настроены одновременно и против Черногории, и против православия".

Мило Джуканович добавил, что российские власти и руководство РПЦ "пытаются дестабилизировать Черногорию и сбить её с пути европейской интеграции".

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