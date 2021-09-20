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Немецкая фабрика игрушек представила медвежонка "в память о Меркель"

Мир » Европа » Евросоюз

Немецкий производитель игрушек представил плюшевого мишку, созданного в честь пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера.

Напомним, фрау канцлер уходит в отставку в конце этого года после 16 лет работы на посту главы правительства Германии.

Фабрика Шпильварен, расположенная в баварском городе Кобург, показала игрушку высотой 40 сантиметров, имеющую определённое сходство с Маркель.

 

Плюшевый мишка щеголяет причёской, похожей на ту, что носит фрау Меркель, а лапы можно сложить так, чтобы повторить легендарный жест руки, известный как "ромб Меркель".

"Мы пытаемся выразить моменты современной истории в плюшевых мишках как форме искусства”, — сказал Мартин Херманн, управляющий директор одной из старейших в мире всё ещё существующих фабрик по производству плюшевых мишек (цитата газеты Bild).

Сообщается, что предприятие выпустит 500 плюшевых "мишек Меркель". Цена одного — €189 евро. Один медвежонок будет отправлен Ангеле Меркель в качестве памятного подарка "от благодарных немцев".

 

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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