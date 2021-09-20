Немецкий производитель игрушек представил плюшевого мишку, созданного в честь пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера.
Напомним, фрау канцлер уходит в отставку в конце этого года после 16 лет работы на посту главы правительства Германии.
Фабрика Шпильварен, расположенная в баварском городе Кобург, показала игрушку высотой 40 сантиметров, имеющую определённое сходство с Маркель.
Плюшевый мишка щеголяет причёской, похожей на ту, что носит фрау Меркель, а лапы можно сложить так, чтобы повторить легендарный жест руки, известный как "ромб Меркель".
"Мы пытаемся выразить моменты современной истории в плюшевых мишках как форме искусства”, — сказал Мартин Херманн, управляющий директор одной из старейших в мире всё ещё существующих фабрик по производству плюшевых мишек (цитата газеты Bild).
Сообщается, что предприятие выпустит 500 плюшевых "мишек Меркель". Цена одного — €189 евро. Один медвежонок будет отправлен Ангеле Меркель в качестве памятного подарка "от благодарных немцев".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.