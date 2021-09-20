В Японии боятся Пекина и Пхеньяна и хотят просить защиты у США

Санаэ Такаичи, одна из претенденток на пост лидера правящей Либерально-демократической партии Японии, заявила, что попросит США разместить в стране ракеты средней дальности в качестве сдерживающего фактора против Пхеньяна и Пекина.

“Развертывание ракет средней дальности абсолютно необходимо для защиты жизни и территории японского народа”, -сказала Такаичи в интервью The Japan Times.

Такаичи заявила, что ракеты наземного базирования послужат сдерживающим фактором против Северной Кореи и Китая, добавив, что в случае назначения премьер-министром она будет активно просить США разместить оружие в Японии.

Заявление политика прозвучало после того, как Пхеньян объявил в понедельник, что провел испытательный запуск новой крылатой ракеты большой дальности, которая, как сообщается, способна поразить большую часть Японии. Северная Корея также, как сообщается, испытала пару баллистических ракет в среду.