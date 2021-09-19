В оскорблении Франции заподозрили еще одну страну

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Причина — срыв контракта на поставку французских истребителей Rafale.

Швейцарские издания Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung сообщили, что президент Франции через посла сообщил швейцарским властям об отмене встречи, которая была запланирован на ноябрь. Подготовка к ней велась в течение полугода. Кроме того, французский лидер якобы запретил до лета 2022 года все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне.

Все дело в отмене контракта на поставки французских истребителей Rafale — Швейцария вместо них решила приобрести американские истребители F-35. И этот шаг, по данным швейцарских изданий, якобы "крайне рассердил" Макрона.

Согласно контракту, Швейцария получит 36 американских самолетов пятого поколения. Общая сумма сделки составит 6,5 млрд долларов.

Власти Франции и Швейцарии опровергли сообщения прессы об отмене визита. По версии правительства Франции, "(встреча) никогда не отменялась, и особенно, по озвученным причинам".

Другое дело, что визит в ноябре стороны не согласовали. В Париже заявили, что еще летом сообщили — в ноябре провести переговоры было бы сложно.

В свою очередь, швейцарские власти сообщили, что график президента еще не утвержден и вообще речь шла не о государственном визите, а о рабочей поездке. В общем, довольно невнятно…

Напомним, между Францией с одной стороны, и с Австралией и США (и в меньшей степени с Великобританией) с другой возникли серьезные разногласия после отмены срыва контракта на строительство 12 подводных лодок. Построить их планировалось во Франции для флота Австралии, контракт оценивался в 66 млрд долларов США.

Но Австралия, США и Великобритания заключили соглашение о союзе, один из пунктов которого предусматривает постройку для Австралии нескольких атомных подводных лодок. А контракт с Францией, соответственно, был аннулирован. Что стало для Парижа весьма неприятным сюрпризом.