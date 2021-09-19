Командование Минобороны США поздравило ВВС картинкой с истребителями Су-27

Южное командование Минобороны США опубликовало логотип с изображением советско-российских истребителей Су-27 в честь 73-летия со дня основания американских Военно-воздушных сил.

На официальной странице командования в Twitter 18 сентября была опубликована поздравительная картинка в честь 73-летия ВВС США, однако на логотипе отчетливо видны силуэты трех Су-27.

День рождения ВВС США празднуется 18 сентября. В этот день в 1947 году Военно-воздушные силы были отделены от американской армии и стали отдельным видом войск.

Истребитель Су-27 был принят на вооружение 23 августа 1990 года. Модификации этого самолета находятся на вооружении в странах СНГ, Индии, Китае и других государствах. Истребитель относится к четвертому поколению боевых самолетов. Самая современная модификация — Су-35С — разработана в ОКБ Сухого в 2008 году.

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