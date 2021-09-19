Активистки пришли на акцию в защиту своих прав к зданию бывшего Министерства по правам женщин в афганском Кабуле, сообщает Tolo News.
Ранее представители Талибана* упразднили данное ведомство, заменив его Министерством исламской ориентации. Сейчас здесь занимаются "повелением благого и запретом предосудительного". Вывеска с названием политической организации уже появилась на здании.
Женщины настаивают на том, что прежнее ведомство необходимо вернуть. Они убеждены: талибы нарушают их законные права. Напомним, ранее новые власти временно запретили ходить в школу девочкам.
Напомним, 15 августа талибы объявили о завершении войны. В начале сентября они взяли под контроль последнюю афганскую провинцию Панджшер, затем было сформировано временное правительство под руководством Мохаммада Хасана Ахунда.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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